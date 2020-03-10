В Чехии запретили акции с участием свыше 100 человек и закрыли школы

Кроме того, премьер заявил о запрете учащимся начальных и средних школ, технических училищ и вузов посещать свои учебные заведения, отметив, что детсадов это решение не касается. Глава кабмина Чехии также уточнил, что хотел бы, "чтобы люди продолжали ходить на работу, и экономика не понесла значительного ущерба".