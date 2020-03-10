Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T13:20+0300
https://ria.ru/20200310/1568378121.html
В Чехии запретили акции с участием свыше 100 человек и закрыли школы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_4adf46418738c2f20b1afe0b7c8b8617.jpg
РИА Новости

В Чехии запретили акции с участием свыше 100 человек и закрыли школы

13:20 10.03.2020
752
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. В связи с распространением заболеваний коронавирусом правительство Чехии приняло решение запретить со вторника проведение любых общественных мероприятий с участием свыше 100 человек, а также закрыть начальные и средние школы и вузы, сообщил во вторник на пресс-конференции после заседания совбеза республики премьер Андрей Бабиш.
"Принимая во внимание развитие ситуации с коронавирусом в Европе, мы приняли решение о новых чрезвычайных мерах. С 18.00 (20.00 мск) вторника запрещены все кино-, театральные, музыкальные, спортивные представления, религиозные акции и прочие мероприятия с участием свыше 100 человек", - сказал Бабиш.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Кроме того, премьер заявил о запрете учащимся начальных и средних школ, технических училищ и вузов посещать свои учебные заведения, отметив, что детсадов это решение не касается. Глава кабмина Чехии также уточнил, что хотел бы, "чтобы люди продолжали ходить на работу, и экономика не понесла значительного ущерба".
По словам премьера, данное решение правительства, принятое пока на неопределенное время, не касается работы судов, госучреждений и парламента.
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
11:58РИА Наука
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
Позднее во вторник спортивные союзы собираются обсудить проведение соревнований без зрителей.
Ранее во вторник глава минздрава республики Адам Войтех сообщил, что в Чехии в настоящее время зарегистрированы 40 больных вирусом COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Геннадий Онищенко
11:27
Онищенко оценил ситуацию с распространением коронавируса в мире
120000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАндрей БабишЧехияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Во Франции 30 человек умерли от коронавируса
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин встретится с Назарбаевым
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Актер Макс фон Сюдов
Умер актер из фильмов Бергмана и "Игры престолов" Макс фон Сюдов
Девушка в медицинской маске на улице
В Чехии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
Вид Варшавы
В Польше отменили массовые мероприятия из-за коронавируса
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
Девушка в медицинской маске на улице
В Латвии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Жириновский назвал сроки подготовки к досрочным выборам в Госдуму
14:23Суд по делу об убийстве в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в Архангельске
14:22Официальный курс евро на среду вырос до 81,86 рубля
14:20Рубль ускорил восстановление после заявлений Минфина об аукционах ОФЗ
14:19В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
14:19В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
14:17Прокурор оценил сроки подготовки к даче показаний по MH17 в России
14:16В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек
14:16Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
14:16Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
Лента новостейМолния