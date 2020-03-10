В УрФО 13 команд вышли в финал конкурса "Учитель будущего"

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. По итогам регионального полуфинала конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - в финал вышли 13 команд из УрФО, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Три дня полуфинала учителя из шести регионов Уральского федерального округа и команды студентов знакомились, делились опытом, идеями, проходили испытания и слушали лекции спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего", – привели в пресс-службе слова руководителя проекта "Учитель будущего" АНО "Россия – страна возможностей" Андрей Богданцев.

На полуфинале в Екатеринбурге собралась 51 команда педагогов из шести регионов Урала. Среди победителей - 4 команды от Свердловской области, 3 команды от Югры, по 2 команды от Челябинской и Тюменской областей и по одной команде от ЯНАО и Курганской области.

Богданцев напомнил, что одна из основных задач конкурса – формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре при поддержке министерства просвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, на самореализацию педагогических кадров, поддержку команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе могут участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет с 16 по 22 апреля 2020 года в Москве. Церемония награждения победителей состоится в рамках второго Форума "Россия – страна возможностей" на ВДНХ в Москве, который объединит около 7000 человек со всех уголков России.

В финале победителей ждет поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.