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В УрФО 13 команд вышли в финал конкурса "Учитель будущего"
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РИА Новости

В УрФО 13 команд вышли в финал конкурса "Учитель будущего"

13:30 10.03.2020
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© Фото : сайт АНО "РСВ"Участники конкурса "Учитель будущего"
Участники конкурса Учитель будущего
© Фото : сайт АНО "РСВ"
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. По итогам регионального полуфинала конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - в финал вышли 13 команд из УрФО, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Три дня полуфинала учителя из шести регионов Уральского федерального округа и команды студентов знакомились, делились опытом, идеями, проходили испытания и слушали лекции спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего", – привели в пресс-службе слова руководителя проекта "Учитель будущего" АНО "Россия – страна возможностей" Андрей Богданцев.
На полуфинале в Екатеринбурге собралась 51 команда педагогов из шести регионов Урала. Среди победителей - 4 команды от Свердловской области, 3 команды от Югры, по 2 команды от Челябинской и Тюменской областей и по одной команде от ЯНАО и Курганской области.
Богданцев напомнил, что одна из основных задач конкурса – формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники.
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Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре при поддержке министерства просвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, на самореализацию педагогических кадров, поддержку команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.
В конкурсе могут участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.
Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет с 16 по 22 апреля 2020 года в Москве. Церемония награждения победителей состоится в рамках второго Форума "Россия – страна возможностей" на ВДНХ в Москве, который объединит около 7000 человек со всех уголков России.
В финале победителей ждет поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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