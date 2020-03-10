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Камчатский край
Камчатский край
2020-03-10T13:14+0300
https://ria.ru/20200310/1568377647.html
Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников

13:14 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Камчатский край получит в ближайшее время 138 миллионов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских учреждений, деньги выделены правительством РФ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он уточнил, что всего регионы получат 18,3 миллиарда рублей. Из них 138,2 миллиона рублей – Камчатка. Средства пойдут на софинансирование расходов медицинских организаций для оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, а также привлечения специалистов.
Собеседник агентства привел слова руководителя регионального Минздрава Елены Сорокиной о том, что вопрос подготовки и привлечения кадров является ключевым для краевого здравоохранения. На сегодняшний день региону необходимы 28 участковых терапевтов, 27 врачей скорой помощи, 18 участковых педиатров, 15 анестезиологов-реаниматологов.
"В 2019 году было заключено 53 договора о целевом обучении по направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия", и 22 - о целевом обучении в ординатуре. В 2020 году заявка региона увеличена до 94 мест. Из них 60 - на "Лечебное дело", 34 - на "Педиатрию". Для ординаторов предусмотрено 28 мест", – отметила Сорокина.
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