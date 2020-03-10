Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников

Он уточнил, что всего регионы получат 18,3 миллиарда рублей. Из них 138,2 миллиона рублей – Камчатка. Средства пойдут на софинансирование расходов медицинских организаций для оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, а также привлечения специалистов.

Собеседник агентства привел слова руководителя регионального Минздрава Елены Сорокиной о том, что вопрос подготовки и привлечения кадров является ключевым для краевого здравоохранения. На сегодняшний день региону необходимы 28 участковых терапевтов, 27 врачей скорой помощи, 18 участковых педиатров, 15 анестезиологов-реаниматологов.

"В 2019 году было заключено 53 договора о целевом обучении по направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия", и 22 - о целевом обучении в ординатуре. В 2020 году заявка региона увеличена до 94 мест. Из них 60 - на "Лечебное дело", 34 - на "Педиатрию". Для ординаторов предусмотрено 28 мест", – отметила Сорокина.