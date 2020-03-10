Путин не планирует проводить совещание с нефтяниками, заявил Песков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Планов проводить совещание с нефтяниками у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов нет", - сказал он журналистам.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Во вторник глава Saudi Aramco Амин Насер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки.