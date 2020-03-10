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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T13:14+0300
https://ria.ru/20200310/1568377608.html
Путин не планирует проводить совещание с нефтяниками, заявил Песков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568322199_0:0:3068:1726_1036x0_80_0_0_da235e73559abc123ab486ee42c3714f.jpg
РИА Новости

Путин не планирует проводить совещание с нефтяниками, заявил Песков

13:14 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Планов проводить совещание с нефтяниками у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов нет", - сказал он журналистам.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Во вторник глава Saudi Aramco Амин Насер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьSaudi AramcoОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
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