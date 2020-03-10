Песков рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подготовка к празднованию Дня Победы в России идет своим ходом, каких-либо изменений на сегодня из-за ситуации с коронавирусом нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в субботу, 7 марта, сообщил РИА Новости, что работа оргкомитета "Победа" по подготовке к празднованию 9 мая в РФ продолжается по плану.
"Пока - на сегодня, на настоящий момент - подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом. Каких-либо изменений нет, и они не вносились", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, прогнозируются ли какие-то изменения в мероприятиях 9 мая из-за обострения в мире ситуации с коронавирусом.
Ранее были приняты решения об переносу Российского экономического форума в Сочи, а затем и об отмене Петербургского международного экономического форума в связи с распространением коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса