Песков рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы

"Пока - на сегодня, на настоящий момент - подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом. Каких-либо изменений нет, и они не вносились", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, прогнозируются ли какие-то изменения в мероприятиях 9 мая из-за обострения в мире ситуации с коронавирусом.