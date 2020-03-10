МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, в Кремле получили, но пока не знают, на каком уровне будут представлены США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", - сказал Песков журналистам, комментируя появившуюся информацию о том, что Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.