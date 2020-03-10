"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", - сказал Песков журналистам, комментируя появившуюся информацию о том, что Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.