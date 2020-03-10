Кремль не исключил, что Москва и Эр-Рияд договорятся по добыче нефти

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Кремле не исключают, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по добыче нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Такую возможность никто не исключает, и Новак об этом говорил", - ответил Песков на вопрос, существует ли какая-то вероятность, что Россия и Саудовская Аравия вернутся за стол переговоров и найдут компромисс по поводу сокращения добычи нефти.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник заявил, что двери ОПЕК+ не закрыты, очередные встречи пройдут в мае-июне, и не исключил достижения альянсом новых договоренностей по ограничению добычи нефти.