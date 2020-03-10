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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T13:18+0300
https://ria.ru/20200310/1568377399.html
Кремль не исключил, что Москва и Эр-Рияд договорятся по добыче нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010793_0:181:3303:2039_1036x0_80_0_0_60d7d493a43469f0867c66316a723995.jpg
РИА Новости

Кремль не исключил, что Москва и Эр-Рияд договорятся по добыче нефти

13:11 10.03.2020 (обновлено: 13:18 10.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ООО "РН-Пурнефтегаз", дочернего предприятия ОАО "НК Роснефть", на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Кремле не исключают, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по добыче нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Такую возможность никто не исключает, и Новак об этом говорил", - ответил Песков на вопрос, существует ли какая-то вероятность, что Россия и Саудовская Аравия вернутся за стол переговоров и найдут компромисс по поводу сокращения добычи нефти.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
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Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник заявил, что двери ОПЕК+ не закрыты, очередные встречи пройдут в мае-июне, и не исключил достижения альянсом новых договоренностей по ограничению добычи нефти.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДмитрий ПесковСаудовская АравияЭкономика
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