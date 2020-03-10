В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нестабильность на нефтяном рынке некоторое время будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне котировки обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. С 1 апреля обязательств ограничивать разработку не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Также появилась информация, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цену на шесть-восемь долларов за баррель.
"Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться, но вместе с тем самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались", — прокомментировал Песков.
Он также отметил, что на совещании Владимира Путина с представителями ТЭК, которое состоялось в преддверии встречи ОПЕК+, обсуждались разные сценарии развития ситуации.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что восстановление цен займет несколько месяцев.