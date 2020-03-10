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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T14:09+0300
https://ria.ru/20200310/1568377200.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568371721_0:129:2981:1805_1036x0_80_0_0_d9d167e15e7e5e2c4bea4473b1c6724e.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

13:09 10.03.2020 (обновлено: 14:09 10.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нестабильность на нефтяном рынке некоторое время будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне котировки обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. С 1 апреля обязательств ограничивать разработку не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Также появилась информация, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цену на шесть-восемь долларов за баррель.

"Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться, но вместе с тем самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались", — прокомментировал Песков.

Он также отметил, что на совещании Владимира Путина с представителями ТЭК, которое состоялось в преддверии встречи ОПЕК+, обсуждались разные сценарии развития ситуации.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что восстановление цен займет несколько месяцев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВладимир ПутинСитуация на нефтяном рынкеРоссияЦены на нефтьДмитрий ПесковЭкономика
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