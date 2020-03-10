Ограничений в графике Путина из-за коронавируса нет, заявил Песков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. График зарубежных визитов президента РФ Владимир Путина не корректировался в связи с распространением коронавируса в мире, в обозримой перспективе у него не запланировано встреч в европейских странах, которые были бы сейчас согласованы и намечены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока никаких корректировок нет. Вы знаете, он ездит по регионам, обычный рабочий график. Мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия, которые запланированы за границей, могут как-то корректироваться, их сроки проведения. Но у президента каких-то таких специальных ограничений или еще чего-то нет в графике", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли на фоне ситуации с коронавирусом корректироваться план поездок Путина и его встреч с зарубежными лидерами.
На просьбу уточнить, не отменялись ли конкретные встречи, намеченные в Европе, представитель Кремля пояснил: "Сейчас пока нет встреч, которые согласованы и намечены в Европе в обозримой перспективе". "Но, опять же, нет никаких специальных действий по изменению графика", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса