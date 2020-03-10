Ограничений в графике Путина из-за коронавируса нет, заявил Песков

"Пока никаких корректировок нет. Вы знаете, он ездит по регионам, обычный рабочий график. Мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия, которые запланированы за границей, могут как-то корректироваться, их сроки проведения. Но у президента каких-то таких специальных ограничений или еще чего-то нет в графике", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли на фоне ситуации с коронавирусом корректироваться план поездок Путина и его встреч с зарубежными лидерами.