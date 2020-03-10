В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

"Вы знаете, что в правительстве работает соответствующий штаб. В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общем европейском фоне сейчас благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые энергичные меры по противодействию этому вирусу", - рассказал Песков журналистам.