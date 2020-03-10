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В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

13:07 10.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Благодаря мерам по борьбе с коронавирусом ситуация в России благоприятнее, чем в других странах, но это не повод для успокоения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в правительстве работает соответствующий штаб. В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общем европейском фоне сейчас благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые энергичные меры по противодействию этому вирусу", - рассказал Песков журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыДмитрий ПесковВ мире
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