Эксперт рассказал о наращивании НАТО числа учений у границ с Россией

"С момента принятия в 2014 году плана НАТО по сдерживанию России на восточном фланге альянса, получившим название "Атлантическая решимость", в целом количество полетов натовской авиации у наших границ, учений на сопредельных РФ территориях увеличилось примерно в два раза по сравнению с предшествующим периодом", - сказал Мураховский.