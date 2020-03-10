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Теплоснабжение
2020-03-10T13:03+0300
https://ria.ru/20200310/1568376868.html
Запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесли
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РИА Новости

Запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесли

13:03 10.03.2020
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© Фото : Tim18Берёзовская ГРЭС
Берёзовская ГРЭС
© Фото : Tim18
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС (Красноярский край) перенесен на третий квартал 2020 года, следует из материалов немецкой Uniper.
Ранее срок ввода уже переносился с конца 2019 года на первый квартал 2020 года.
"Проект ремонтных работ продолжает страдать из-за проблем с ресурсами и производительностью, в результате дата ввода в промышленную эксплуатацию сейчас запланирована на третий квартал 2020 года", - говорится в отчете компании. Как отмечается в презентации "Юнипро" ("дочка" Uniper), перенос ввода в эксплуатацию также связан с повышенной технологической сложностью завершающих этапов проекта и недостаточной численностью высококвалифицированного персонала в регионе.
Оставшаяся сумма инвестиций в проект восстановления составляет порядка 8 миллиардов рублей, говорится в отчете Uniper. "Бюджет проекта: уже инвестировано 35 миллиардов рублей, осталось инвестировать 7 миллиардов рублей. Увеличение бюджета вызвано ростом расходов на содержание строительной площадки и продлением договоров на монтаж строительных лесов", - уточняется в презентации "Юнипро".
В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, повреждения получил котел. В марте прошлого года "Юнипро" увеличила оценку инвестиций в восстановление после аварии третьего блока Березовской ГРЭС с 36 миллиардов рублей до 40 миллиардов рублей.
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Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" - "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС.
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ТеплоснабжениеUniperКрасноярский крайЭкономика
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