Запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесли

"Проект ремонтных работ продолжает страдать из-за проблем с ресурсами и производительностью, в результате дата ввода в промышленную эксплуатацию сейчас запланирована на третий квартал 2020 года", - говорится в отчете компании. Как отмечается в презентации "Юнипро" ("дочка" Uniper), перенос ввода в эксплуатацию также связан с повышенной технологической сложностью завершающих этапов проекта и недостаточной численностью высококвалифицированного персонала в регионе.