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https://ria.ru/20200310/1568376824.html
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
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РИА Новости

Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным

13:03 10.03.2020
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© РИА Новости / Минобороны РФКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
© РИА Новости / Минобороны РФ
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Одностороннее включение новейших видов гиперзвукового вооружения РФ, таких как, например, "Посейдон" или "Буревестник", в соглашение, которое может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), невозможно, потому что эти системы разрабатываются в России в ответ на развертывание глобальной системы ПРО США, от которой Вашингтон не собирается отказываться, заявил РИА Новости председатель совета ПИР-Центра, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Госдепартамент США назвал в понедельник российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года. По словам высокопоставленного представителя госдепартамента, нужно, чтобы договор "покрывал не только то, что сейчас покрывает СНВ-3, но и спектр новых российских систем вооружений..., такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования". Он напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что в продление договора следует включить не только Россию, но и Китай, и все "потенциальные угрозы" со стороны вооружений следующего поколения.
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"Кое-что можем включить, тот же "Авангард", "Сармат", "Кинжал" - под вопросом. "Буревестник", "Посейдон" - я считаю, что одностороннее включение невозможно, еще никогда такого не было, чтобы включали что-то под ограничение в одностороннем порядке. Если американцы хотят включить "Посейдон", я бы поставил вопрос о включении их орбитального беспилотника. Готовы ли они на это? Не уверен", - сказал Бужинский.
Он подчеркнул, что у США пока нет такого гиперзвукового оружия, как у России, и "в одностороннем порядке никто ограничивать не будет". "Невозможно, чтобы мы ограничили, а они продолжали работы или прекратили свои работы из-за того, что у нас ограничили - так не бывает. Тем более, что гиперзвуковые вооружения - это не усиление нашего потенциала сдерживания, а ответ на их систему ПРО. Если они прекратят развертывание своей системы ПРО, тогда можно говорить о каких-то ограничениях нашего гиперзвукового оружия", - пояснил военный эксперт.
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При этом Бужинский подчеркнул, что Китай пока не собирается участвовать ни в каких переговорах. "Это будет вторая итерация Договора о ракетах средней и меньшей дальности, когда РФ и США ограничивают, а никто больше, ни Китай, ни какая другая страна в этом не участвует. Это все "хотелки" со стороны американцев. Если они не хотят продлевать ДСНВ, они не продлят, а это все дополнительные условия, чтобы вынудить Россию сказать "нет", - пояснил Бужинский.
Во время выступления перед Федеральным Собранием 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
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Некоторые из них уже успели заступить на вооружение. С декабря 2019 года заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов-носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетных комплексов "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", летные испытания которой, как сообщалось, должны начаться в 2020 году.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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РоссияЕвгений БужинскийДоговор СНВ-3СШАБезопасность
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