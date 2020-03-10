Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным

"Кое-что можем включить, тот же "Авангард", "Сармат", "Кинжал" - под вопросом. "Буревестник", "Посейдон" - я считаю, что одностороннее включение невозможно, еще никогда такого не было, чтобы включали что-то под ограничение в одностороннем порядке. Если американцы хотят включить "Посейдон", я бы поставил вопрос о включении их орбитального беспилотника. Готовы ли они на это? Не уверен", - сказал Бужинский.

Он подчеркнул, что у США пока нет такого гиперзвукового оружия, как у России, и "в одностороннем порядке никто ограничивать не будет". "Невозможно, чтобы мы ограничили, а они продолжали работы или прекратили свои работы из-за того, что у нас ограничили - так не бывает. Тем более, что гиперзвуковые вооружения - это не усиление нашего потенциала сдерживания, а ответ на их систему ПРО. Если они прекратят развертывание своей системы ПРО, тогда можно говорить о каких-то ограничениях нашего гиперзвукового оружия", - пояснил военный эксперт.