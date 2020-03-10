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В ЕР прокомментировали предложение провести досрочные выборы в Госдуму
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РИА Новости

В ЕР прокомментировали предложение провести досрочные выборы в Госдуму

13:03 10.03.2020 (обновлено: 13:51 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предложение о проведении досрочных выборов Государственной Думы - честное и справедливое, поскольку после принятия поправок к конституции возрастет роль парламента, и будет правильным, если новые полномочия будут возложены уже на новую Думу, заявил замсекретаря генсовета "Единой России", глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
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"Я считаю, что предложение, которое сегодня внес Александр Карелин, честное и справедливое. Действительно, с принятием поправок в конституцию роль парламента резко возрастает, в том числе, по формированию нового состава правительства. И будет честным, если этими полномочиями будет пользоваться уже новая Государственная Дума для того, чтобы осуществить максимально открытую перезагрузку",- сказал Хинштейн РИА Новости.
Дата проведения досрочных выборов - это "обсуждаемый вопрос", добавил Хинштейн. По его словам, "очевидно", что они должны будут пройти осенью текущего года, в сентябре или ноябре.
Он также отметил, что предстоящие выборы будут конкурентными и "без договорных матчей".
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В свою очередь другой заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов рассказал РИА Новости, что партия до сегодняшнего дня была сконцентрирована на работе над поправками к конституции. Сценарий досрочных выборов ГД, по его словам, в "Единой России" не обсуждался.
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Александр КарелинГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнВячеслав ВолодинПолитика
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