В ЕР прокомментировали предложение провести досрочные выборы в Госдуму

"Я считаю, что предложение, которое сегодня внес Александр Карелин, честное и справедливое. Действительно, с принятием поправок в конституцию роль парламента резко возрастает, в том числе, по формированию нового состава правительства. И будет честным, если этими полномочиями будет пользоваться уже новая Государственная Дума для того, чтобы осуществить максимально открытую перезагрузку",- сказал Хинштейн РИА Новости.