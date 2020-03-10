Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение Банка России по предоставлению ликвидности поможет избежать паники на рынках, однако в случае сохранения низких цен на нефть в долгосрочной перспективе регулятору придется задействовать системные меры, такое мнение высказал РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро – около 82 рублей.
Банк России во вторник сообщил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"На этот раз ЦБ решил действовать на упреждение, памятуя об уроках осени 2014 года. Меры по предоставлению ликвидности позволят купировать конъюнктурные панические настроения. Однако в долгосрочной перспективе при сохранении низких цен на нефть понадобятся иные и системные меры для поддержания экономики в целом", - считает Проклов.
По мнению главы люксембургского офиса консалтинговой группы "KRK Group" Никиты Рябинина, в случае, если новых договоренностей в рамках ОПЕК+ не будет, и цена на нефть не вернется к своим прежним значениям, рубль будет падать дальше и возьмет новый уровень в 80 рублей за доллар. "Назвать упреждающей продажу валюты было бы неправильно. Паника на рынках началась не сегодня", - подытожил эксперт.
Нефтяные котировки в понедельник падали на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent дешевел до 31,38 доллара за баррель, WTI - до 27,9 доллара (минимумов за четыре года). Во вторник нефть немного скорректировалась, Brent торгуется в районе 35,7 доллара за баррель, WTI - 32,5 доллара.