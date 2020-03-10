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Число случаев коронавируса в Венгрии увеличилось до 12
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РИА Новости

Число случаев коронавируса в Венгрии увеличилось до 12

12:55 10.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Венгрии увеличилось до 12 человек, сообщает издание Daily News Hungary.
Ранее сообщалось о четырех подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Венгрии.
По данным издания, последние три пациента, о которых стало известно во вторник, это студенты из Ирана, проходившие обучение в медицинском Университете Земмельвайса. Таким образом, восемь зараженных коронавирусом в Венгрии - из Ирана, один – из Великобритании, еще трое являются гражданами Венгрии.
Кроме того, на данный момент 67 человек находятся на карантине, у 362 были взяты образцы для анализов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗВенгрияВ мире
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