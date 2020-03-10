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Россия поставила системы для выявления коронавируса в десять стран
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РИА Новости

Россия поставила системы для выявления коронавируса в десять стран

12:54 10.03.2020 (обновлено: 13:11 10.03.2020)
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© AP Photo / Francois MoriВ лаборатории
В лаборатории
© AP Photo / Francois Mori
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции переданы уже в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщила прес-служба Роспотребнадзора.
"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии", - говорится в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗУханьМонголияОбщество
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