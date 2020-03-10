Россия поставила системы для выявления коронавируса в десять стран

"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с делегацией Монголии в связи с распространением нового коронавируса, монгольской стороне также были переданы российские тест-системы, отметили в ведомстве.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.