Новак оценил ситуацию с колебанием цен на нефть

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предлагавшееся Россией продление сделки Предлагавшееся Россией продление сделки ОПЕК + на второй квартал на действующих условиях было более мягким вариантом в условиях коронавируса , чем предлагала ОПЕК, и позволило бы сгладить колебания на рынке, заявил министр энергетики РФ Александр Новак

"Рассматривалось два основных варианта, которые были базовыми. Один из них - это вариант, предложенный Россией и рядом стран не ОПЕК. Он заключался в том, чтобы продлить действие существующего соглашения... как минимум, на один квартал и в течение этого времени мониторить ситуацию", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24"

"И второй вариант, предложенный странами ОПЕК, и в первую очередь, Саудовской Аравией , связан с необходимостью с 1 апреля дополнительно сократить еще странами, входящими в соглашение, на 1,5 миллиона баррелей до конца 2020 года. Была серьезная дискуссия по этим вариантам. Мы считаем, что наш вариант был более мягкий, позволяющий нивелировать существенные колебания на рынке", - добавил он.

При этом министр выразил сожаление, что в рамках заседания ОПЕК было принято единственное решение - углубить сокращение добычи альянсом ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей до конца года, а другие варианты даже не рассматривались.

"Безусловно, это привело к тому, что не было достигнуто консенсуса по продлению с 1 апреля. И в этой ситуации с 1 апреля все страны имеют возможность самостоятельно определять свою политику по добыче, по оценке ситуации на рынке", - заключил Новак.