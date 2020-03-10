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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T13:01+0300
https://ria.ru/20200310/1568376265.html
Новак оценил ситуацию с колебанием цен на нефть
https://cdn22.img.ria.ru/images/155242/46/1552424641_0:304:3079:2036_1036x0_80_0_0_5bf480546910647123148e532746fb91.jpg
РИА Новости

Новак оценил ситуацию с колебанием цен на нефть

12:52 10.03.2020 (обновлено: 13:01 10.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предлагавшееся Россией продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на действующих условиях было более мягким вариантом в условиях коронавируса, чем предлагала ОПЕК, и позволило бы сгладить колебания на рынке, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Рассматривалось два основных варианта, которые были базовыми. Один из них - это вариант, предложенный Россией и рядом стран не ОПЕК. Он заключался в том, чтобы продлить действие существующего соглашения... как минимум, на один квартал и в течение этого времени мониторить ситуацию", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"И второй вариант, предложенный странами ОПЕК, и в первую очередь, Саудовской Аравией, связан с необходимостью с 1 апреля дополнительно сократить еще странами, входящими в соглашение, на 1,5 миллиона баррелей до конца 2020 года. Была серьезная дискуссия по этим вариантам. Мы считаем, что наш вариант был более мягкий, позволяющий нивелировать существенные колебания на рынке", - добавил он.
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При этом министр выразил сожаление, что в рамках заседания ОПЕК было принято единственное решение - углубить сокращение добычи альянсом ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей до конца года, а другие варианты даже не рассматривались.
"Безусловно, это привело к тому, что не было достигнуто консенсуса по продлению с 1 апреля. И в этой ситуации с 1 апреля все страны имеют возможность самостоятельно определять свою политику по добыче, по оценке ситуации на рынке", - заключил Новак.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. При этом до конца марта действуют прежние условия соглашения о сокращении добычи нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеРаспространение нового коронавирусаЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
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