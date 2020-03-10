Тимур Еремеев станет ведущим ток-шоу "На самом деле" вместо Шепелева

"Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу. Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле", - цитирует пресс-релиз слова Еремеева.