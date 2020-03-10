Тимур Еремеев станет ведущим ток-шоу "На самом деле" вместо Шепелева

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тимур Еремеев станет новым ведущим ток-шоу "На самом деле", первый выпуск с его участием выйдет в эфир во вторник в 18.30, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Тимур Еремеев – новый ведущий ток-шоу "На самом деле", сегодня в 18.30 на Первом канале", - говорится в пресс-релизе.
Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своём Instagram об уходе с Первого канала. По словам телеведущего, этому решению не предшествовали "ни конфликты, ни взаимные претензии".
"Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу. Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле", - цитирует пресс-релиз слова Еремеева.
Тимур Еремеев - российский актёр театра и кино, публике он известен по ролям в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон".
19 февраля, 15:10КультураШепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала