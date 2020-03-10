Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-10T12:50+0300
https://ria.ru/20200310/1568376065.html
Тимур Еремеев станет ведущим ток-шоу "На самом деле" вместо Шепелева
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568375433_0:337:2048:1489_1036x0_80_0_0_27881434b23324b82c67e42c584f48a7.jpg
РИА Новости

Тимур Еремеев станет ведущим ток-шоу "На самом деле" вместо Шепелева

12:50 10.03.2020
5181
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Тимур Еремеев
Актер Тимур Еремеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Тимур Еремеев . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тимур Еремеев станет новым ведущим ток-шоу "На самом деле", первый выпуск с его участием выйдет в эфир во вторник в 18.30, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Тимур Еремеев – новый ведущий ток-шоу "На самом деле", сегодня в 18.30 на Первом канале", - говорится в пресс-релизе.
Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своём Instagram об уходе с Первого канала. По словам телеведущего, этому решению не предшествовали "ни конфликты, ни взаимные претензии".
Телеведущий Дмитрий Шепелев
25 февраля, 05:01
Шепелев рассказал, что собирается делать после ухода с Первого канала
"Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу. Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле", - цитирует пресс-релиз слова Еремеева.
Тимур Еремеев - российский актёр театра и кино, публике он известен по ролям в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон".
Телеведущий Дмитрий Шепелев
19 февраля, 15:10Культура
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
5122017
Обсудить 0
КультураТимур ЕремеевНовости культурыДмитрий ШепелевОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Официальный курс евро на среду вырос до 81,86 рубля
14:20Рубль ускорил восстановление после заявлений Минфина об аукционах ОФЗ
14:19В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
14:19В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
14:17Прокурор оценил сроки подготовки к даче показаний по MH17 в России
14:16В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек
14:16Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
14:16Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
Лента новостейМолния