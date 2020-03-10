В Уфе автобус наехал на электроопору

УФА, 10 мар – РИА Новости. Три пассажира автобуса в Уфе обратились за медицинской помощью после столкновения с электроопорой, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла вечером 9 марта на Вокзальной улице.
"Автобус НефАЗ, следовавший под управлением 32-летней жительницы столицы республики 74-м маршрутом, совершил наезд на электроопору справа по ходу движения. После этого последовал наезд на припаркованный автомобиль. Из 20 пассажиров автобуса трое обратились за медицинской помощью, это женщины, 25, 45 и 67 лет", - сообщили в Госавтоинспекции по региону.
В подробностях аварии разбираются дорожные инспекторы.