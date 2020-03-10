Новак: стоимость нефти упала из-за новостей по добыче и ценам Aramco

"Этот сценарий (снижения цен на нефть - ред.) был ожидаемым и просчитываемым. Вчера мы наблюдали снижение мировых рынков и цен на нефть. Это было вызвано в первую очередь теми новостями, которые появились на выходных со стороны Saudi Aramco, которая предложила своим потребителям дополнительное снижение цен на 6-8 долларов за баррель", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

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"И, конечно, рынки на это отреагировали очень сильно, хотя сегодня мы видим, что рынки частично восстановились - порядка 7% рост. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но мне кажется, что вчерашние панические настроения сегодня уже несколько нивелированы и рынок находится в более сбалансированном состоянии", - добавил он.