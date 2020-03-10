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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:48+0300
https://ria.ru/20200310/1568375856.html
Новак: стоимость нефти упала из-за новостей по добыче и ценам Aramco
https://cdn23.img.ria.ru/images/156207/75/1562077542_0:0:2782:1566_1036x0_80_0_0_cb43712b0ba7e9e5d0726956be8b49a8.jpg
РИА Новости

Новак: стоимость нефти упала из-за новостей по добыче и ценам Aramco

12:47 10.03.2020 (обновлено: 12:48 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обвал нефтяных котировок в понедельник был вызван в первую очередь новостями по ценам и добыче нефти саудовской государственной Saudi Aramco, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Этот сценарий (снижения цен на нефть - ред.) был ожидаемым и просчитываемым. Вчера мы наблюдали снижение мировых рынков и цен на нефть. Это было вызвано в первую очередь теми новостями, которые появились на выходных со стороны Saudi Aramco, которая предложила своим потребителям дополнительное снижение цен на 6-8 долларов за баррель", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
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"И, конечно, рынки на это отреагировали очень сильно, хотя сегодня мы видим, что рынки частично восстановились - порядка 7% рост. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но мне кажется, что вчерашние панические настроения сегодня уже несколько нивелированы и рынок находится в более сбалансированном состоянии", - добавил он.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть .
Табличка на объекте Saudi Aramco
12:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaudi AramcoМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
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