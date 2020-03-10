Новак рассказал, сколько займет восстановление котировок нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Восстановление котировок нефти займет несколько месяцев, сообщил глава Восстановление котировок нефти займет несколько месяцев, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак

"Что касается восстановления котировок (нефти - ред.), я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"

Министр отметил, что при более низких ценах на нефть всегда наблюдается дополнительное повышение спроса. "Рынок сегодня достаточно волатилен на той информации и настроениях, которые есть. Всегда есть и падение, и восстановление", - добавил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.