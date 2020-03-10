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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:56+0300
https://ria.ru/20200310/1568375768.html
Новак рассказал, сколько займет восстановление котировок нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Новак рассказал, сколько займет восстановление котировок нефти

12:46 10.03.2020 (обновлено: 12:56 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Восстановление котировок нефти займет несколько месяцев, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Что касается восстановления котировок (нефти - ред.), я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр отметил, что при более низких ценах на нефть всегда наблюдается дополнительное повышение спроса. "Рынок сегодня достаточно волатилен на той информации и настроениях, которые есть. Всегда есть и падение, и восстановление", - добавил он.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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11 октября 2018, 14:59
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Во вторник глава саудовской госкомпании Saudi Aramco Амин Насер заявил агентству Рейтер, что в апреле компания увеличит поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 миллиона баррелей в сутки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
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