В Польше отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия отменили в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
По последним данным, в Польше официально подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом.
"Мы решили отменить массовые мероприятия в соответствии с нормами законодательства", - сказал Моравецкий на пресс-конференции.
Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский в свою очередь рассказал, что на границе Польши с Германией и Чехией уже действуют несколько пунктов санитарного контроля и в ближайшее время под контролем будет вся западная граница.
Министр науки и высшего образования Ярослав Говин рассказал, что для избежания заражения коронавирусом он распорядился прекратить международный обмен студентами, а также прекратить участие польских ученых в международных мероприятиях.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса