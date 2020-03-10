В Польше отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

"Мы решили отменить массовые мероприятия в соответствии с нормами законодательства", - сказал Моравецкий на пресс-конференции.

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский в свою очередь рассказал, что на границе Польши с Германией и Чехией уже действуют несколько пунктов санитарного контроля и в ближайшее время под контролем будет вся западная граница.