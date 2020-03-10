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Силовики обстреляли пригороды Донецка из минометов, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики обстреляли пригороды Донецка из минометов, заявили в ДНР

12:43 10.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли пригороды Донецка из минометов, всего выпущено почти 40 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ДНР в СЦКК, началу обстрелов предшествовал подрыв на минном поле грузового автомобиля, предположительно, принадлежавшего украинским силовикам.
"На текущий момент по пригородам Донецка выпущено 37 мин различного калибра. Представительство ДНР в СЦКК неоднократно запрашивало режим прекращения огня, но все запросы были проигнорированы украинской стороной", - заявил представитель ведомства.
Он считает, что подрыв грузовика мог быть использован силовиками как повод для открытия огня.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
001120
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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