Силовики обстреляли пригороды Донецка из минометов, заявили в ДНР

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли пригороды Украинские силовики во вторник обстреляли пригороды Донецка из минометов, всего выпущено почти 40 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

По данным представительства ДНР в СЦКК, началу обстрелов предшествовал подрыв на минном поле грузового автомобиля, предположительно, принадлежавшего украинским силовикам.

"На текущий момент по пригородам Донецка выпущено 37 мин различного калибра. Представительство ДНР в СЦКК неоднократно запрашивало режим прекращения огня, но все запросы были проигнорированы украинской стороной", - заявил представитель ведомства.