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Лекция о Русском подворье в Иерусалиме
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РИА Новости

Лекция о Русском подворье в Иерусалиме

12:39 10.03.2020 (обновлено: 12:43 10.03.2020)
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12 марта в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет лекция на тему: "Русское подворье в Иерусалиме: связь прошлого с настоящим". Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – президент Международного общественного Фонда единства православных народов, действительный член Императорского православного палестинского общества Валерий АЛЕКСЕЕВ.

В конце марта, возможно, произойдет историческая передача Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Ранее министр экологии Израиля сообщил, что подворье может быть передано России через 60 дней. В ходе лекции будет рассказано об истории и сегодняшнем дне этого археологического и архитектурного комплекса. История русского духовного и политического присутствия на Святой Земле продолжается.

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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