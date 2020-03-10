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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T13:06+0300
https://ria.ru/20200310/1568375484.html
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
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РИА Новости

Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

12:41 10.03.2020 (обновлено: 13:06 10.03.2020)
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© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco
© РИА Новости
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
ДОХА, 10 мар — РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти, включая внутренние, сообщил исполнительный директор аль-Амин ан-Насер.
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
По его словам, компания договорилась с клиентами о таких объемах поставок начиная с 1 апреля и ожидает, что это окажет долгосрочный положительный финансовый эффект.
Нефтяные котировки накануне обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении.
С 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Как заявил министр энергетики России Александр Новак, обвал нефтяных котировок вызвали новости по ценам и добыче нефти из Саудовской Аравии. По его словам, Saudi Aramco предложила своим клиентам дополнительное снижение цен на шесть-восемь долларов за баррель.
По мнению главы Минэнерго, восстановление цен займет несколько месяцев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьSaudi AramcoСаудовская АравияЭкономика
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