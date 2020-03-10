В Сирию за сутки вернулись более 640 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 645 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 173 человека..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, за сутки восстановлены три жилых дома, водонасосная станция и хлебопекарня.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.