В Сирию за сутки вернулись более 640 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Свыше 640 беженцев вернулись в Свыше 640 беженцев вернулись в Сирию из Иордании Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном во вторник на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 645 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 173 человека..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Кроме того, за сутки восстановлены три жилых дома, водонасосная станция и хлебопекарня.