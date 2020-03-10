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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-10T12:41+0300
https://ria.ru/20200310/1568375446.html
В Сирию за сутки вернулись более 640 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 640 беженцев из Иордании и Ливана

12:41 10.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Свыше 640 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном во вторник на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 645 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 173 человека..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, за сутки восстановлены три жилых дома, водонасосная станция и хлебопекарня.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
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