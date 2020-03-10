Минтруд подготовил проект о сокращении срока перечисления маткапитала

Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом с 30 до 10 дней, а также сокращение сроков перечисления средств с 10 до 5 дней.

Проектом также расширяется виды земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств маткапитала, обеспечивается возможность распорядиться маткапиталом полностью в электронном виде, а также совершенствуется порядок межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг.