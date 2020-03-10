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Минтруд подготовил проект о сокращении срока перечисления маткапитала
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РИА Новости

Минтруд подготовил проект о сокращении срока перечисления маткапитала

12:39 10.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Распорядиться материнским капиталом можно будет полностью в электронном виде, срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом сократится в три раз, а срок перечисления средств - в два, следует из проекта Минтруда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом с 30 до 10 дней, а также сокращение сроков перечисления средств с 10 до 5 дней.
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Проектом также расширяется виды земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств маткапитала, обеспечивается возможность распорядиться маткапиталом полностью в электронном виде, а также совершенствуется порядок межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Правительство РФОбщество
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