Актриса из сериала "Сваты" покинула проект

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала "Сваты", об этом "Собеседнику.ru" рассказала ее коллега Татьяна Кравченко — исполнительница роли Валентины Будько.
Кравченко рассказала, что была рада снова встретиться со своими партнерами по сериалу Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным.
"Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег", — пояснила Кравченко.
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Однако она подчеркнула, что точно не знает деталей. Также Кравченко высказалась о новом сезоне, в котором будет показана история молодых Будько. Ивана Будько в молодости сыграет сын Федора Добронравова — Виктор, а Валентину Будько — Дарья Рыбак.
"Здорово придумали ребята, такой неожиданный ход!" — подытожила она.
Ранее сообщалось, что съемки нового сезона сериала "Сваты" начались в Белоруссии в конце января. Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и закончился в 2013 году. Ожидается, что в седьмом сезоне сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий герои попадут в Россию XIX века.
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