Актриса из сериала "Сваты" покинула проект

"Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег", — пояснила Кравченко.

Однако она подчеркнула, что точно не знает деталей. Также Кравченко высказалась о новом сезоне, в котором будет показана история молодых Будько. Ивана Будько в молодости сыграет сын Федора Добронравова — Виктор, а Валентину Будько — Дарья Рыбак.