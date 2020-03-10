Фондовые биржи АТР закрылись ростом на 1-3%

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом после ощутимого снижения днем ранее.
По итогам торгов вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,82%, до 2996,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,42%, до 1887,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,41%, до 25392,51 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,85%, до 19 867,12 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 1962,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,11%, до 5939,6 пункта.
На биржах Азии отмечался коррекционный рост после распродаж днем ранее, достигавшим 7%.
Такая ситуация связана с обрушением примерно на 30% мировых цен на нефть после того, как страны ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров существующего соглашения, ни о его продлении после марта.
Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила о намерении увеличить добычу.