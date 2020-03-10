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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:33+0300
https://ria.ru/20200310/1568374729.html
Очередные встречи ОПЕК+ запланированы в мае-июне, заявил Новак
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/37/1563693779_0:0:2827:1591_1036x0_80_0_0_163eb44979a5cb7d1ce18add8996f685.jpg
РИА Новости

Очередные встречи ОПЕК+ запланированы в мае-июне, заявил Новак

12:33 10.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Союз ОПЕК+ не прекращает свое существование и будет работать по Хартии о бессрочном сотрудничестве, в рамках которой предполагается совместное реагирование на ситуацию на нефтяном рынке при необходимости, очередные же встречи альянса запланированы на май-июнь, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Во-первых, хочу сказать, что двери не закрыты. То, что соглашение после 1 апреля не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Была подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
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"Очередные встречи мы запланированы в мае-июне, чтобы оценить ситуацию на рынке. Сейчас наша задача оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, с тем, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", - добавил министр.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКАлександр НовакЭкономика
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