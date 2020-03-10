Очередные встречи ОПЕК+ запланированы в мае-июне, заявил Новак

"Во-первых, хочу сказать, что двери не закрыты. То, что соглашение после 1 апреля не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Была подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".