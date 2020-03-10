Украинские пограничники утверждают, что не пустили в страну члена ЕР

Как отмечается, пограничники отказали гражданину РФ в пропуске через границу и запретили въезд в страну сроком на три года "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", его отправили обратным рейсом в Минск. Также пограничники проинформировали Службу безопасности Украины о данном гражданине РФ.