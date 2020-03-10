Украинские пограничники утверждают, что не пустили в страну члена ЕР

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Украинские пограничники утверждают, что не пропустили в страну члена партии "Единая Россия" с медалью "За возвращение Крыма", ему запретили въезд на Украину сроком на три года.
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"Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ. Но в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в Ногинске, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма", - сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, пограничники отказали гражданину РФ в пропуске через границу и запретили въезд в страну сроком на три года "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", его отправили обратным рейсом в Минск. Также пограничники проинформировали Службу безопасности Украины о данном гражданине РФ.