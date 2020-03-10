Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты

"Мы сталкиваемся сегодня с тем, что уже не раз было в нашей истории: когда любые ситуации на внешних рынках, любые проблемы, которые приходят на колебаниях цен на нефть, используются спекулянтами для создания паники у населения", - заявил Макаров журналистам.

"Паника у населения нужна только спекулянтам, которые наживаются на людях", - уверен он. Депутат напомнил 2014 год, когда люди в панике бросались скупать доллары и евро. "В результате, когда курс опустился, потеряли люди, нажились спекулянты", - сказал он.

Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.