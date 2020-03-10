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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:30+0300
https://ria.ru/20200310/1568374489.html
Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/87/1551688790_0:39:3071:1766_1036x0_80_0_0_df571fd85a153dbf9063082e9dd0e3ac.jpg
РИА Новости

Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты

12:30 10.03.2020
1245
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.
"Мы сталкиваемся сегодня с тем, что уже не раз было в нашей истории: когда любые ситуации на внешних рынках, любые проблемы, которые приходят на колебаниях цен на нефть, используются спекулянтами для создания паники у населения", - заявил Макаров журналистам.
Табло пункта обмена валют в Москве
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"Паника у населения нужна только спекулянтам, которые наживаются на людях", - уверен он. Депутат напомнил 2014 год, когда люди в панике бросались скупать доллары и евро. "В результате, когда курс опустился, потеряли люди, нажились спекулянты", - сказал он.
"Сегодня очень важно не дать спекулянтам в очередной раз обмануть людей", - подчеркнул Макаров.
Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.
Табло курса обмена доллара в Москве
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11900010
Обсудить 5
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютАндрей МакаровГосдума РФЭкономика
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