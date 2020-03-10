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2020-03-10T12:25+0300
https://ria.ru/20200310/1568374278.html
Правительство и ЦБ подготовили поправки в проект о сделке по Сбербанку
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РИА Новости

Правительство и ЦБ подготовили поправки в проект о сделке по Сбербанку

12:25 10.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство и ЦБ в связи с ситуацией на рынках подготовили поправки в законопроект о покупке кабмином акций Сбербанка, бюджетный комитет Госдумы рассмотрит их во вторник вечером, сообщил глава комитета Андрей Макаров.
Он рассказал, что правительство и ЦБ провели выходные на рабочих местах, обсуждая ситуацию на рынке. "Появились предложения о том, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации", - сообщил он. "Мне кажется, нам удалось найти возможность, как извлечь из этой ситуации выгоду по конкретному вопросу (о продаже акций Сбербанка - ред)", - добавил Макаров.
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"Мы подготовили совместно - правительство с Центральным банком - поправки в закон (о продаже Сбербанка - ред.), сейчас уже подготовлен текст, я внес эти поправки - сейчас они находятся у юристов", - заявил он.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам планировал рассмотреть законопроект во втором чтении во вторник утром, но Макаров попросил депутатов перенести его рассмотрение на послеобеденное время, чтобы юристы успели подготовить указанные поправки.
"Нам необходимо уточнить правовые формулировки", - добавил присутствующий на заседании замминистра финансов Владимир Колычев. При этом они не стали раскрывать содержание поправок.
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