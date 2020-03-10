Правительство и ЦБ подготовили поправки в проект о сделке по Сбербанку

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство и ЦБ в связи с ситуацией на рынках подготовили поправки в законопроект о покупке кабмином акций Сбербанка , бюджетный комитет Госдумы рассмотрит их во вторник вечером, сообщил глава комитета Андрей Макаров

Он рассказал, что правительство и ЦБ провели выходные на рабочих местах, обсуждая ситуацию на рынке. "Появились предложения о том, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации", - сообщил он. "Мне кажется, нам удалось найти возможность, как извлечь из этой ситуации выгоду по конкретному вопросу (о продаже акций Сбербанка - ред)", - добавил Макаров.

"Мы подготовили совместно - правительство с Центральным банком - поправки в закон (о продаже Сбербанка - ред.), сейчас уже подготовлен текст, я внес эти поправки - сейчас они находятся у юристов", - заявил он.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам планировал рассмотреть законопроект во втором чтении во вторник утром, но Макаров попросил депутатов перенести его рассмотрение на послеобеденное время, чтобы юристы успели подготовить указанные поправки.