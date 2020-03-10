Турция призвала Евросоюз пересмотреть миграционную сделку

АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. ЕС не выполнил свои обязательства перед Анкарой в рамках миграционного соглашения, заключенного в марте 2016 года, оно должно быть пересмотрено, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее сообщалось, что Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. Главы МИД стран Евросоюза 6 марта призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия политического давления.
"Мы израсходовали 40 миллиардов на прием беженцев. ЕС нам обещал сначала три, а потом еще три миллиарда евро. Мы до сих пор даже первый транш не получили полностью. Этому препятствуют бюрократические проволочки. Нам обещают деньги на прием беженцев, отмену виз для турецких граждан, но мы все еще ждем", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
По его словам, годами из-за политических причин откладывается вступление Турции в ЕС, который не выполняет своих обещаний. "Турция никогда не будет играть роль просителя. Мы сказали, что мы вам нужны больше, чем вы нам, и вы еще к нам обратитесь. Миграционная сделка с ЕС должна быть пересмотрена. Мы готовы к конструктивному диалогу. Будем работать над дорожной картой. Если до 26 марта достигнем согласия, то на саммите лидеров стран-членов ЕС эта тема выйдет на повестку", - добавил турецкий министр.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".