Турция призвала Евросоюз пересмотреть миграционную сделку

"Мы израсходовали 40 миллиардов на прием беженцев. ЕС нам обещал сначала три, а потом еще три миллиарда евро. Мы до сих пор даже первый транш не получили полностью. Этому препятствуют бюрократические проволочки. Нам обещают деньги на прием беженцев, отмену виз для турецких граждан, но мы все еще ждем", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, годами из-за политических причин откладывается вступление Турции в ЕС, который не выполняет своих обещаний. "Турция никогда не будет играть роль просителя. Мы сказали, что мы вам нужны больше, чем вы нам, и вы еще к нам обратитесь. Миграционная сделка с ЕС должна быть пересмотрена. Мы готовы к конструктивному диалогу. Будем работать над дорожной картой. Если до 26 марта достигнем согласия, то на саммите лидеров стран-членов ЕС эта тема выйдет на повестку", - добавил турецкий министр.