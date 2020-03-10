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Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
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РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

12:19 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 11 марта.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на предыдущей неделе объяснял, что поправки вносятся в трехлетний бюджет, но проработаны источники сразу на шестилетний период, и меры послания обеспечены финансовыми ресурсами. При этом с 2021 года будут задействованы не только резервы, которые содержатся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые не распределяются в трехлетнем бюджете, отмечал глава Минфина.
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Законопроект предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания составят за трехлетку 4,57 триллиона рублей, в том числе 4,36 триллиона из федерального бюджета. Новые - около 2 триллионов и 1,85 триллиона рублей соответственно.
Дополнительные средства, в частности, необходимые на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.
Доходы бюджета также вырастут: в текущем году - на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. В результате профицит бюджета на 2020 год сохранится, как и планировалось, на уровне 0,8% ВВП, а на 2021 и 2022 годы даже увеличивается на 0,1 процентного пункта - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
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