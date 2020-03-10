В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 40

ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
Таким образом, общее количество заболевших составляет 40.
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"В столичном медицинском округе три случая, один случай в больничном округе Канта-Хяме, один случай в больничном округе Юго-Западной Финляндии, один случай в больнице Северной Карелии, один случай в больнице Северного Саво", - уточняется в сообщении.
Все пациенты находятся на карантине дома и чувствуют себя хорошо, сообщают региональные медицинские власти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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