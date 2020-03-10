В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 40

ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Таким образом, общее количество заболевших составляет 40.

"В столичном медицинском округе три случая, один случай в больничном округе Канта-Хяме, один случай в больничном округе Юго-Западной Финляндии, один случай в больнице Северной Карелии, один случай в больнице Северного Саво", - уточняется в сообщении.

Все пациенты находятся на карантине дома и чувствуют себя хорошо, сообщают региональные медицинские власти.