В ЦБ оценили стабильность российской финансовой системы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России последовательно проводил политику повышения устойчивости финансовой стабильности России, в настоящее время финансовая система стабильна, кроме того, макроэкономическая ситуация также достаточно стабильная, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Что касается финансовой системы, мы последовательно проводили политику по повышению ее устойчивости к внешним шокам. Мы проводим постоянные анализы финустойчивости, они показывают, что действительно наша система может нормально работать в условиях колебаний на внешних рынках. У банков и финансовых организаций накоплен запас и капитала, и ликвидности как рублевой, так и валютной. Все это обеспечивает устойчивость финансовой системы", - сказала Юдаева журналистам в кулуарах Госдумы.
Она добавила, что также в России достаточно устойчивая макроэкономическая ситуация. "В последние годы было очень много сделано для поддержания макроэкономической стабильности, макроэкономической устойчивости. Работает бюджетное правило, у бюджета достаточно средств для того, чтобы выполнять все бюджетные обязательства. У нас накопленные золотовалютные резервы. Мы вошли в этот год с низкой инфляцией. Все это поддерживает макроэкономическую стабильность", - уверена первый зампред ЦБ.