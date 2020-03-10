В ЦБ оценили стабильность российской финансовой системы

Она добавила, что также в России достаточно устойчивая макроэкономическая ситуация. "В последние годы было очень много сделано для поддержания макроэкономической стабильности, макроэкономической устойчивости. Работает бюджетное правило, у бюджета достаточно средств для того, чтобы выполнять все бюджетные обязательства. У нас накопленные золотовалютные резервы. Мы вошли в этот год с низкой инфляцией. Все это поддерживает макроэкономическую стабильность", - уверена первый зампред ЦБ.