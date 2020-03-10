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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:16+0300
https://ria.ru/20200310/1568373540.html
В ЦБ оценили стабильность российской финансовой системы
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РИА Новости

В ЦБ оценили стабильность российской финансовой системы

12:16 10.03.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России последовательно проводил политику повышения устойчивости финансовой стабильности России, в настоящее время финансовая система стабильна, кроме того, макроэкономическая ситуация также достаточно стабильная, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Что касается финансовой системы, мы последовательно проводили политику по повышению ее устойчивости к внешним шокам. Мы проводим постоянные анализы финустойчивости, они показывают, что действительно наша система может нормально работать в условиях колебаний на внешних рынках. У банков и финансовых организаций накоплен запас и капитала, и ликвидности как рублевой, так и валютной. Все это обеспечивает устойчивость финансовой системы", - сказала Юдаева журналистам в кулуарах Госдумы.
Она добавила, что также в России достаточно устойчивая макроэкономическая ситуация. "В последние годы было очень много сделано для поддержания макроэкономической стабильности, макроэкономической устойчивости. Работает бюджетное правило, у бюджета достаточно средств для того, чтобы выполнять все бюджетные обязательства. У нас накопленные золотовалютные резервы. Мы вошли в этот год с низкой инфляцией. Все это поддерживает макроэкономическую стабильность", - уверена первый зампред ЦБ.
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10:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеКсения ЮдаеваГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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