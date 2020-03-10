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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-10T12:14+0300
https://ria.ru/20200310/1568373370.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:14 10.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр не проводил гуманитарных акций.
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