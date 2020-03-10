Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр не проводил гуманитарных акций.