Японский эксперт не исключил колебаний цен на нефть в диапазоне от $20

ТОКИО, 10 мар – РИА Новости, Ксения Нака. На рынке нефти возможны зондирования цен, выясняющие до какого уровня в диапазоне 20 долларов они еще могут упасть, заявил РИА Новости ведущий исследователь центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Хинэ Дайсукэ.
"В дальнейшем на рынке нефти, думаю, что будут зондирования цен, выясняющие, до какого уровня в диапазоне от 20 долларов за баррель они могут упасть. Положение на рынке улучшится, а цены начнут расти, когда будет улучшение с ситуацией вокруг нового типа коронавируса. Однако надо понимать, что еще до этой ситуации речь шла об избыточном предложении на рынке нефти. Для того, чтобы это нормализовать, и был задействован механизм ОПЕК+, но в конце концов все столкнулось с борьбой за долю на рынке. С этой точки зрения надо допускать вероятность, что цены на нефть не поднимутся", - считает ученый.
В то же время он высказал мнение, что после завершения сделки ОПЕК+ нового обвала цен не произойдет.
"В нынешнем падении цен на нефть уже отразилось и завершение сделки ОПЕК+. Поэтому думаю, что большого падения в апреле не будет. Но надо будет учитывать и состояние спроса на нефть в апреле. В связи с прекращением ОПЕК+ и с учетом того, что США не участвуют в контроле добычи нефти, есть опасения, что долю рынка стран-производителей нефти отнимут США. В то же время так как сейчас мнения стран не совпадают и есть противостояние, думаю, что сохранить нынешние рамки (ОПЕК+) само по себе невозможно", - пояснил Хинэ.
Он отметил и роль Саудовской Аравии в произошедшем в понедельник обвале.
"Саудовская Аравия играла роль стабилизирующего производителя. Думаю, они захотели посмотреть, что будет с рынком, если они откажутся от сотрудничества. В действительности функциями контроля над рынком обладают только Саудовская Аравия, Россия и США. Эффективными могут быть или переговоры этих трех стран, или некий орган с участием всех стран-производителей нефти, но это невозможно, так как США провозглашают свободную экономику", - заключил эксперт.
Хинэ Дайсукэ отметил, что вряд ли можно сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисом 2008-2010 годов, который в Японии называют "шоком Лемана", так как он начался с банкротства крупнейшего банка ипотечных кредитов Lehman Brothers Holdings, Inc.
"Нынешнее падение цен окажет большое влияние прежде всего на нефтяные компании. Но в том, что касается сравнения с кризисом 2008-2010 годов, то в этот раз его причина – болезнь, распространение вируса, и указать на какой-то отдельный сегмент, который можно выделить как "плохой" и ответственный за этот кризис, как это было тогда, сейчас нельзя. Остается только ждать улучшения ситуации. В финансах и инвестициях возникла цепочка тревоги и беспокойства, включая падение биржевых котировок. Это вызывает опасение, так как это расходится с реальным состоянием экономики", - сказал аналитик.