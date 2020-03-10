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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:08+0300
https://ria.ru/20200310/1568372936.html
Японский эксперт не исключил колебаний цен на нефть в диапазоне от $20
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010601_0:179:1732:1153_1036x0_80_0_0_9e4e5af0bc12993c994457256df7193c.jpg
РИА Новости

Японский эксперт не исключил колебаний цен на нефть в диапазоне от $20

12:08 10.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФакел стационарной платформы компании "Лукойл" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Факел стационарной платформы компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости, Ксения Нака. На рынке нефти возможны зондирования цен, выясняющие до какого уровня в диапазоне 20 долларов они еще могут упасть, заявил РИА Новости ведущий исследователь центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Хинэ Дайсукэ.
"В дальнейшем на рынке нефти, думаю, что будут зондирования цен, выясняющие, до какого уровня в диапазоне от 20 долларов за баррель они могут упасть. Положение на рынке улучшится, а цены начнут расти, когда будет улучшение с ситуацией вокруг нового типа коронавируса. Однако надо понимать, что еще до этой ситуации речь шла об избыточном предложении на рынке нефти. Для того, чтобы это нормализовать, и был задействован механизм ОПЕК+, но в конце концов все столкнулось с борьбой за долю на рынке. С этой точки зрения надо допускать вероятность, что цены на нефть не поднимутся", - считает ученый.
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В то же время он высказал мнение, что после завершения сделки ОПЕК+ нового обвала цен не произойдет.
"В нынешнем падении цен на нефть уже отразилось и завершение сделки ОПЕК+. Поэтому думаю, что большого падения в апреле не будет. Но надо будет учитывать и состояние спроса на нефть в апреле. В связи с прекращением ОПЕК+ и с учетом того, что США не участвуют в контроле добычи нефти, есть опасения, что долю рынка стран-производителей нефти отнимут США. В то же время так как сейчас мнения стран не совпадают и есть противостояние, думаю, что сохранить нынешние рамки (ОПЕК+) само по себе невозможно", - пояснил Хинэ.
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Он отметил и роль Саудовской Аравии в произошедшем в понедельник обвале.
"Саудовская Аравия играла роль стабилизирующего производителя. Думаю, они захотели посмотреть, что будет с рынком, если они откажутся от сотрудничества. В действительности функциями контроля над рынком обладают только Саудовская Аравия, Россия и США. Эффективными могут быть или переговоры этих трех стран, или некий орган с участием всех стран-производителей нефти, но это невозможно, так как США провозглашают свободную экономику", - заключил эксперт.
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Хинэ Дайсукэ отметил, что вряд ли можно сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисом 2008-2010 годов, который в Японии называют "шоком Лемана", так как он начался с банкротства крупнейшего банка ипотечных кредитов Lehman Brothers Holdings, Inc.
"Нынешнее падение цен окажет большое влияние прежде всего на нефтяные компании. Но в том, что касается сравнения с кризисом 2008-2010 годов, то в этот раз его причина – болезнь, распространение вируса, и указать на какой-то отдельный сегмент, который можно выделить как "плохой" и ответственный за этот кризис, как это было тогда, сейчас нельзя. Остается только ждать улучшения ситуации. В финансах и инвестициях возникла цепочка тревоги и беспокойства, включая падение биржевых котировок. Это вызывает опасение, так как это расходится с реальным состоянием экономики", - сказал аналитик.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКЯпонияЭкономика
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