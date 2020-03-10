Японский эксперт не исключил колебаний цен на нефть в диапазоне от $20

"Саудовская Аравия играла роль стабилизирующего производителя. Думаю, они захотели посмотреть, что будет с рынком, если они откажутся от сотрудничества. В действительности функциями контроля над рынком обладают только Саудовская Аравия, Россия и США. Эффективными могут быть или переговоры этих трех стран, или некий орган с участием всех стран-производителей нефти, но это невозможно, так как США провозглашают свободную экономику", - заключил эксперт.

"Нынешнее падение цен окажет большое влияние прежде всего на нефтяные компании. Но в том, что касается сравнения с кризисом 2008-2010 годов, то в этот раз его причина – болезнь, распространение вируса, и указать на какой-то отдельный сегмент, который можно выделить как "плохой" и ответственный за этот кризис, как это было тогда, сейчас нельзя. Остается только ждать улучшения ситуации. В финансах и инвестициях возникла цепочка тревоги и беспокойства, включая падение биржевых котировок. Это вызывает опасение, так как это расходится с реальным состоянием экономики", - сказал аналитик.