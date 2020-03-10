В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основным фактором, который влияет на снижение интереса к туристическому продукту, остается ситуация с коронавирусом, а снижение курса рубля стало лишь дополнительной причиной для отложенного спроса, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Сегодня основным фактором, который влияет на продажи, остается коронавирус. По разным оценкам, мы имеем спад продаж в среднем на 25 процентов. Однако на некоторых направлениях, например на Арабские Эмираты, заметен даже небольшой рост", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, обвал нефтяных и фондовых рынков повлиял на курс рубля и станет дополнительным отрицательным фактором, влияющим на спрос на туррынке, но основным препятствием, по крайней мере до июня, останется коронавирус.

При этом Барзыкин обратил внимание, что для въездного туризма снижение курса рубля станет скорее позитивным моментом, так как по отношению к доллару цены в России будут более выгодными.

"Уже сейчас некоторые туроператоры стараются микшировать цены, так как некоторые блоки в авиаперевозке уже оплачены. Кроме того, они предлагают минимизировать первый взнос за турпакет и вводят дополнительные опции. Так, в договор с туристом вносится новый пункт, где говорится о том, что если выбранная страна будет внесена в список стран по коронавирусу, то туристу гарантирован возврат денег на 100 процентов. Сейчас клиенты опасаются не столько заболеть, сколько потерять средства, и такое обязательство со стороны туроператора обнадеживает людей", — прокомментировал ситуацию представитель РСТ.

Барзыкин подчеркнул, что число туристов, которые полностью отменили свои туры и пожелали вернуть деньги, в общем объеме гораздо меньше, чем тех, кто решил перенести сроки поездки. Он выразил надежду, что в течение этой недели появится определенность на валютном рынке, тогда понемногу восстановится и туристический спрос.