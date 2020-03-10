Сбербанк не наблюдает повышенного спроса на валюту со стороны клиентов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, повышенного спроса на валюту нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.
"Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов. Банк мониторит ситуацию, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдаем", - сообщили в банке.
Отмечается, что все подразделения банка работают в штатном режиме.