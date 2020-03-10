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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:25+0300
https://ria.ru/20200310/1568372631.html
Сбербанк не наблюдает повышенного спроса на валюту со стороны клиентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/147824/62/1478246238_0:299:2948:1957_1036x0_80_0_0_faaca188ccd533188ff443cf50d38611.jpg
РИА Новости

Сбербанк не наблюдает повышенного спроса на валюту со стороны клиентов

12:25 10.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетительница в офисе Сбербанка
Посетительница в офисе Сбербанка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, повышенного спроса на валюту нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.
Телеведущий Владимир Соловьев
10:48Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют
"Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов. Банк мониторит ситуацию, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдаем", - сообщили в банке.
Отмечается, что все подразделения банка работают в штатном режиме.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияСбербанк РоссииЭкономика
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