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2020-03-10T19:23+0300
https://ria.ru/20200310/1568372480.html
Крокозябочки и все-все-все: весенний бал авторских кукол в Москве
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РИА Новости

Крокозябочки и все-все-все: весенний бал авторских кукол в Москве

19:12 10.03.2020 (обновлено: 19:23 10.03.2020)
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Мастера со всего света представили свои неповторимые работы на международном весеннем балу авторской игрушки, который состоялся в Москве. Веселые и задумчивые, забавные и трогательные куклы — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Весенний бал кукол — это сказка, способная увлечь не только детей, но и взрослых.

Авторские куклы Елены Малофеевой на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
1 из 12

Весенний бал кукол — это сказка, способная увлечь не только детей, но и взрослых.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Бал по традиции приурочен к первому весеннему празднику — 8 Марта.

Авторская игрушка Ирины Кукушкиной на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
2 из 12

Бал по традиции приурочен к первому весеннему празднику — 8 Марта.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Экспонаты удивляют, завораживают и пугают, но никогда не оставляют зрителей равнодушными.

Авторские игрушки на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
3 из 12

Экспонаты удивляют, завораживают и пугают, но никогда не оставляют зрителей равнодушными.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

У каждой куклы — своя история.

Авторские куклы на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
4 из 12

У каждой куклы — своя история.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Куклы-барышни Ирины Ниминущей напоминают о давно ушедших временах.

Авторская кукла Ирины Ниминущей на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
5 из 12

Куклы-барышни Ирины Ниминущей напоминают о давно ушедших временах.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Трогательные ангелы Нины и Оксана Ломатенко заставляют улыбнуться.

Авторские куклы Ломатенко Инны и Оксаны на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
6 из 12

Трогательные ангелы Нины и Оксана Ломатенко заставляют улыбнуться.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Вязаные игрушки греют сердце, как бабушкины подарки.

Авторская вязаная игрушка на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
7 из 12

Вязаные игрушки греют сердце, как бабушкины подарки.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Юлия Южакова создает кукол из эпоксидных пластилинов, которые ценит за надежность и возможность работать над мельчайшими деталями. Для своих персонажей мастер придумала целый мир.

Авторские куклы Юлии Южаковой на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
8 из 12

Юлия Южакова создает кукол из эпоксидных пластилинов, которые ценит за надежность и возможность работать над мельчайшими деталями. Для своих персонажей мастер придумала целый мир.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

"Крокозябочки" Ирины Дывыдовой, кажется, не прочь пошалить.

Куклы Ирины Дывыдовой Крокозябочки на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
9 из 12

"Крокозябочки" Ирины Дывыдовой, кажется, не прочь пошалить.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Вязаная игрушка на весеннем балу.

Авторская вязаная игрушка на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
10 из 12

Вязаная игрушка на весеннем балу.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Фарфоровые куклы Любови Фартушной дразнятся и вызывают бурю эмоций.

Авторские фарфоровые куклы Любови Фартушной на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
11 из 12

Фарфоровые куклы Любови Фартушной дразнятся и вызывают бурю эмоций.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Авторская игрушка на международном весеннем балу в Москве.

Авторская игрушка на международном весеннем балу авторских кукол в выставочно-презентационном комплексе T-Modul в Москве
12 из 12

Авторская игрушка на международном весеннем балу в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
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