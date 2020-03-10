Крокозябочки и все-все-все: весенний бал авторских кукол в Москве

Весенний бал кукол — это сказка, способная увлечь не только детей, но и взрослых.
Весенний бал кукол — это сказка, способная увлечь не только детей, но и взрослых.
Бал по традиции приурочен к первому весеннему празднику — 8 Марта.
Бал по традиции приурочен к первому весеннему празднику — 8 Марта.
Экспонаты удивляют, завораживают и пугают, но никогда не оставляют зрителей равнодушными.
Экспонаты удивляют, завораживают и пугают, но никогда не оставляют зрителей равнодушными.
У каждой куклы — своя история.
Куклы-барышни Ирины Ниминущей напоминают о давно ушедших временах.
Куклы-барышни Ирины Ниминущей напоминают о давно ушедших временах.
Трогательные ангелы Нины и Оксана Ломатенко заставляют улыбнуться.
Трогательные ангелы Нины и Оксана Ломатенко заставляют улыбнуться.
Вязаные игрушки греют сердце, как бабушкины подарки.
Вязаные игрушки греют сердце, как бабушкины подарки.
Юлия Южакова создает кукол из эпоксидных пластилинов, которые ценит за надежность и возможность работать над мельчайшими деталями. Для своих персонажей мастер придумала целый мир.
Юлия Южакова создает кукол из эпоксидных пластилинов, которые ценит за надежность и возможность работать над мельчайшими деталями. Для своих персонажей мастер придумала целый мир.
"Крокозябочки" Ирины Дывыдовой, кажется, не прочь пошалить.
"Крокозябочки" Ирины Дывыдовой, кажется, не прочь пошалить.
Вязаная игрушка на весеннем балу.
Фарфоровые куклы Любови Фартушной дразнятся и вызывают бурю эмоций.
Фарфоровые куклы Любови Фартушной дразнятся и вызывают бурю эмоций.
Авторская игрушка на международном весеннем балу в Москве.
Авторская игрушка на международном весеннем балу в Москве.