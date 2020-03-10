В Молдавии запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила во вторник на брифинге, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса

"Было принято решение отменить проведение всех массовых мероприятий вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные. Также мы начали обсуждения с церковью и представителями всех религиозных культов, чтобы временно прекратить службы, в том числе и во время Великого поста", - заявила Думбрэвяну.

Власти решили пока не прекращать занятия в школах, это произойдет в том случае, если будет подтвержден хотя бы один случай коронавируса у детей.

Думбрэвяну отметила, что на сегодняшний день с подозрением на коронавирус госпитализированы 10 взрослых и двое детей. Ранее Минздрав Молдавии сообщил о первом случае заражения коронавирусом у женщины, приехавшей из Италии

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.