В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 157

ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, сообщило министерство внутренних дел республики.
В понедельник утром министерство здравоохранения Австрии сообщало о 112 заболевших, в середине дня обновило число до 131. Также сообщалось, что два человека уже выздоровели.
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Согласно последним данным, опубликованным во вторник на сайте МВД Австрии, на 8.30 утра вторника, 10 марта, в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, 157 из них оказались положительными.
Больше всего заболевших в Вене - 43. В остальных федеральных землях ситуация следующая: в Нижней Австрии - 39, в Тироле - 27, в Штирии - 17, в Верхней Австрии - 13, 10 - в Зальцбурге, четыре - в Бургенланде, три - в Форарльберге и один - в Каринтии.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране - прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
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