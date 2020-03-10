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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T11:41+0300
https://ria.ru/20200310/1568371245.html
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155557/15/1555571583_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_27ba27d2d836d2a57744f214a77c8852.jpg
РИА Новости

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

11:41 10.03.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. К подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций, включая Сбербанк. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
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Переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года. Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке, указывает ЦБ.
"Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующее изменение нашло отражение в проекте положения "О платежной системе Банка России", - сказано в сообщении регулятора.
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