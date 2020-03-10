ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года. Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке, указывает ЦБ.