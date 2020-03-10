В Якутии сформировали комиссию для проверки пункта передержки животных

"В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ. Комиссия поможет максимально открыто и объективно оценить ситуацию и прояснить вопросы надлежащего исполнения комплекса мер по обнаружению вируса у собак, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера. Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта", - информируют власти.

По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт. При этом в ведомстве отметили, что распространяемые данные о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности.