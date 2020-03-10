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В Якутии сформировали комиссию для проверки пункта передержки животных
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РИА Новости

В Якутии сформировали комиссию для проверки пункта передержки животных

11:40 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриют для животных
Приют для животных
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Приют для животных. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 мар – РИА Новости. Власти Якутии сформировали комиссию по проверке пункта передержки животных в Якутске, где выявили вирус бешенства и массово усыпляли собак и кошек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.
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"В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ. Комиссия поможет максимально открыто и объективно оценить ситуацию и прояснить вопросы надлежащего исполнения комплекса мер по обнаружению вируса у собак, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера. Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта", - информируют власти.
Утром в понедельник в соцсетях распространилась информация, что в пункте передержки животных Якутска обнаружено около 100 трупов умерщвленных собак. Информацию подтвердили в городском фонде защиты животных "Белый Бим".
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По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт. При этом в ведомстве отметили, что распространяемые данные о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации с массовым умерщвлением животных поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать.
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Сардана АвксентьеваЯкутскПроисшествия
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