Более 20 компаний Пензенской области , в том числе 18 предприятий обрабатывающей промышленности, заключили по итогам 2019 года соглашения об осуществлении мероприятий по повышению производительности труда в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", что на 40% превышает целевые показатели.

Цель нацпроекта – рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году. Пензенская область реализует в его рамках два региональных проекта – "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Первый направлен на снижение административно-правовых барьеров, финансовое и нефинансовое стимулирование предприятий, развитие их экспортного потенциала, в рамках второго работа идет на самих предприятиях, где участникам помогают создавать собственные программы повышения производительности труда. В рамках проекта также развиваются ИТ-платформы взаимодействия бизнеса и органов управления проекта.

К числу предприятий, где успешно реализованы меры по оптимизации производственных процессов, относятся ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ", ЗАО "Фанерный завод "Власть труда" и АО "Белинсксельмаш". Например, на ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ, время, затрачиваемое на производственные процессы сократилось на 94%, а выработка увеличилась на 70%.

Почти 200 сотрудников предприятий прошли обучение под управлением оператора нацпроекта - Федерального центра компетенций (ФЦК).

© Фото : РЦК Пензенской области Пензенские предприятия повышают производительность в рамках нацпроекта © Фото : РЦК Пензенской области Пензенские предприятия повышают производительность в рамках нацпроекта

В 2019 году при областном Фонде развития промышленности создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), который оказывает содействие в реализации национального проекта на территории Пензенской области.

Предприятиям, вступившим в проект, экспертами ФЦК и РЦК (на безвозмездной основе) оказывается: организационная, экспертно-аналитическая и информационная поддержка.

Участником проекта может стать любое производственное предприятие региона при условии прохождения конкурсного отбора. Предприятия, которые планируют принять участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда или на сайте Регионального центра.

Благодаря участию в нацпроекте у предприятий появляется реальная возможность получить льготное финансирование от Фонда развития промышленности Пензенской области и принять участие в программах "Акселератор экспортного роста" и "Лидеры производительности".

В декабре 2019 года на базе РЦК также открылась "Фабрика процессов", где сотрудники предприятий могут пройти обучение основным инструментам бережливого производства, тренинги на основе реального производственного процесса, понять на практике, что "традиционный" подход к производству не позволяет добиться высокой производительности. Обучение на "фабрике" могут пройти все сотрудники компании – от генерального директора до рядовых работников.

© Фото : РЦК Пензенской области Пензенские предприятия повышают производительность в рамках нацпроекта © Фото : РЦК Пензенской области Пензенские предприятия повышают производительность в рамках нацпроекта

По планам, в 2020 году к нацпроекту в области должны присоединиться 35 предприятий, из них 16 – под федеральным управлением. А к 2024 году планируется привлечь к участию в проекте не менее 75 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях на 30% и обучить экспертами ФЦК 698 сотрудников предприятий-участников.