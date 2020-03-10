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2020-03-10T11:37+0300
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СК пока не получил запрос от Германии по Оберлендеру
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РИА Новости

СК пока не получил запрос от Германии по Оберлендеру

11:37 10.03.2020
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© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России пока не получил запрос от Германии относительно предоставления доказательств причастности Гельмута Оберлендера к массовому убийству ейских детдомовцев в 1942 году, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее замглавы Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма (Германия) Томас Вилл заявил в интервью РИА Новости, что ФРГ направила запрос в РФ в связи с преступлениями нацистов в Ейске.
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"Пока запрос от компетентных органов ФРГ … не поступил. Ранее поступившие запросы рассматриваются, ответы коллегам из Германии будут направлены в ближайшее время", - сказала Петренко.
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
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Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.
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Гельмут ОберлендерБез срока давностиТомас ВиллСледственный комитет России (СК РФ)ЕйскВ мире
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