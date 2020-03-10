Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

"Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных с использованием своего служебного положения", - сказала судья Наталья Чепрасова.

По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.