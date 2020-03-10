Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приступил к оглашению обвинительного приговора экс-заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову по делу о растрате при заключении контактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных с использованием своего служебного положения", - сказала судья Наталья Чепрасова.
По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
31 июля 2018, 10:35Экс-замглавы ФСИН Коршунов не согласен с новым обвинением, заявил адвокат