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Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
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РИА Новости

Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

11:36 10.03.2020 (обновлено: 11:37 10.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкОлег Коршунов
Олег Коршунов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Олег Коршунов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приступил к оглашению обвинительного приговора экс-заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову по делу о растрате при заключении контактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных с использованием своего служебного положения", - сказала судья Наталья Чепрасова.
По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Олег Коршунов. Архивное фото
31 июля 2018, 10:35
Экс-замглавы ФСИН Коршунов не согласен с новым обвинением, заявил адвокат
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Замоскворецкий суд г. МосквыОлег КоршуновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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